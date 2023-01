Kvaratskhelia, il Rubin Kazan provoca la Juventus su TikTok: “20 milioni per lui erano troppi”

Attraverso un video postato su TikTok, il Rubin Kazan ha preso in giro la Juventus. Il massimo comun divisore tra i due club è Khvicha Kvaratskhelia, che militava in Russia e in passato è stato vicino ai bianconeri. Questi ultimi decisero però di non acquistarlo, ritenendo eccessivamente alta la valutazione di 20 milioni. Dopo il 5-1 contro il Napoli, con Kvara protagonista, il Rubin Kazan è dunque tornato all’attacco e si è tolto un sassolino dalla scarpa. “La Juve nel 2021: 20 milioni sono troppi per lui” si legge nella prima diapositiva, in cui il georgiano indossa la maglia della Juventus. Nella seconda, invece, è immortalato lo stesso Kvaratskhelia nel gol del 2-0 del Napoli che rimprovera la dirigenza juventina per la decisione presa qualche anno prima.