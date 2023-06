Juventus, Zoff su Allegri: “La sua conferma non mi stupisce, merita il massimo rispetto”

Dino Zoff ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, facendo un bilancio dell’ultima stagione della Juventus: “La squadra poteva fare meglio e questo è innegabile, tuttavia il discorso della penalizzazione ha avuto sicuramente un peso. Lo stesso vale per la poca chiarezza in società, che a un certo punto si è fatta sentire sul campo. Gli alibi però non servono e credo che la Juventus, dopo un periodo confuso, stia finalmente ritrovando il suo assetto“.

Sul tecnico Massimiliano Allegri: “La sua conferma onestamente non mi sorprende, ma preferisco non entrare in certe dinamiche. Inizialmente poteva fare meglio, poi ha fatto il possibile. Non dimentichiamo però che si tratta di un allenatore che merita il massimo rispetto“. Infine, sui tanti giovani presenti in rosa: “Si può vincere anche con loro. Ad esempio la Juve vinse subito con giovani come Bettega e Scirea. Ovviamente servono quelli forti e non è facile trovarli, tuttavia i bianconeri ne hanno qualcuno, come Fagioli“.