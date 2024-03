Juventus, Zazzaroni: “Lavoro eccellente di Allegri, con giocatori buoni vince il campionato per altri 10 anni”

In un’ospitata sul canale Twitch di TV Play, il direttore del Corriere dello Sport e opinionista di Pressing, Ivan Zazzaroni, torna a parlare di Massimiliano Allegri. “Sta facendo un lavoro eccellente sia dal punto di vista della crescita dei giovani che dei risultati. La qualificazione in Champions già l’ha ottenuta, la sua permanenza dipenderà da altri fattori. Ma trovo vergognosa questa demagogia sul suo operato, la Juve, considerat i suoi problemi finanziari, non ha più i giocatori di un tempo”. Nei prossimi mesi scopriremo se il tecnico toscano rimarrà anche la prossima stagione alla guida dei bianconeri, ma intanto sono tanti i nomi che circolano: “Sarei sorpreso di vedere Conte, è uno che pretende i giocatori e la Juve non può fare mercato. Thiago Motta sta facendo un grande lavoro, ma io su quella panchina ci vedrei bene Allegri. Se gli dai i giocatori vince il campionato per altri 10 anni. E’ secondo in classifica con una squadra nettamente inferiore rispetto all’Inter. Non è da Scudetto”.