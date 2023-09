Juventus, Weah: “Sono ancora in una fase di apprendimento, con McKennie buona intesa”

Timothy Weah ha fatto un primo bilancio della sua esperienza alla Juventus, commentando l’inizio del campionato e le sue sensazioni iniziali: “Sono ancora in una fase di apprendimento. Penso che lo scorso anno la Juve fosse una squadra più difensiva e mi abbia preso per giocare in un ruolo più propositivo, magari partendo da dietro, il che mi piace“.

Fondamentale per il suo ambientamento la presenza di Weston McKennie: “La nostra intesa è davvero buona e migliorerà ancora allenandoci insieme quotidianamente. Allegri? Mi consente di fare quello che voglio a patto di non trascurare l’importanza del lavoro tecnico che stiamo portando avanti. Devo solamente difendere un pochettino di più ma mi sto divertendo“.

Infine, ha parlato anche Weston McKennie: “Tornare alla Juve è stato difficile perché quando sono andato via il club era in crisi e quando sono tornato mi sono sentito come se ricominciassi daccapo. Ma le sfide le ho sempre accettato e voglio dimostrare a tutti il mio valore“.