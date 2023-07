Juventus, Weah: “Debuttare con un assist sarebbe speciale. Chiesa mi ha impressionato”

Il nuovo attaccante della Juventus, Timothy Weah, nel corso di un’intervista rilasciata ai canali social bianconeri, ha raccontato le sue prime settimane con il club piemontese: “Mi sono sentito subito il benvenuto, l’esordio perfetto sarebbe con un assist: il debutto sarà qualcosa di speciale, ma in ogni caso la cosa più importante è vestire il bianconero. In allenamento sono rimasto impressionato specialmente da Chiesa, ma anche da Miretti e Locatelli e con McKennie ho un grande rapporto, mentre Danilo è una leggenda e in campo è sempre un esempio. E poi devo dire che i tifosi sono fantastici”.