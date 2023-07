L’Udinese vince sul Lipsia 2-1, in gol Samardzic e Semedo

L’Udinese sconfigge in trasferta il Lipsia. Sotto la pioggia battente, la squadra italiana riesce a battere i padroni di casa per 2-1. La prima rete arriva al 29′ per mano, ancora una volta, di Samardzic, dopo un primo gol di Zemura che però era stato annullato. Nel secondo tempo, il Lipsia si presenta più aggressivo e segna al 61′ con Openda, trovando il pareggio. A sbloccare la partita pensa, in chiusura, il giovane Semedo, che al 82′ tira e segna, portando l’Udinese sul 2-1. Nelle ultime battute, il classe 2005 manda nuovamente la palla in porta, ma il gol viene annullato.

Durante il primo tempo la partita si dimostra equilibrata, con un’Udinese agguerrita e una formazione del Lipsia costellata da giovani e nuovi acquisti. La squadra italiana parte propositiva, con Zemura che dopo appena sedici minuti manda la palla in rete, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Il Lipsia tenta di ricostruire e segnare, sentendosi minacciata dall’Udinese in grande forma, ma al 29‘ la squadra ospite riesce a conquistare il vantaggio con Samardzic che ancora una volta centra la rete. Le formazioni rientrano in spogliatoio sull 1-0 a favore dell’Udinese, ma al ritorno in campo il Lipsia si rivela più decisa.

Nonostante la difesa degli ospiti cerchi di resistere, al 63‘ gli eroi di casa trovano il gol del pareggio con il neo acquistato Openda, giocatore su cui il Lipsia ha ottime aspettative per la stagione entrante. L’ultima parte di gara si rivela particolarmente intensa, con entrambe le squadre alla ricerca del gol del vantaggio, che però non sembrare arrivare. Il Lipsia attacca in continuazione, ma l’Udinese riesce ad impedire agli avversari di verticalizzare e raggiungere la porta. Nel finale, l’Udinese opta per una nuova filosofia di gioco, togliendo dal campo la formazione utilizzata dal primo minuto per inserire giocatori più giovani. Proprio uno di questi giovani, il classe 2005 Vivaldo Semedo, riesce a sbloccare la partita e al minuto 82 riporta l’Udinese in vantaggio.Lo stesso semedo, al 93′, torna segnare, ma il gol viene annullato dall’arbitro, nonostante sembrasse regolare. La partita finisce così, con l’Udinese vittoriosa in casa del Lipsia per 2-1.