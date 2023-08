Juventus, Vlahovic vola a Monaco di Baviera: previsto un controllo specialistico per il serbo

In attesa di conoscere il suo futuro, in bilico tra Juventus e Chelsea, Dusan Vlahovic ha raggiunto Monaco di Baviera per effettuare una visita specialistica. L’obiettivo di questo controllo è valutare al meglio la sua forma fisica dopo i problemi di pubalgia accusati durante la scorsa stagione. E’ possibile che il serbo stia valutando le sue condizioni anche in vista dello scambio con Romelu Lukaku, che sembra essere sempre più vicino alla fumata bianca.