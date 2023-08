Barcellona, acquistato dal Friburgo il 16enne Noah Darvich: giocherà nella squadra B

Noah Darvich, 16enne giovane talento tedesco, si appresta a diventare un nuovo calciatore del Barcellona. Il centrocampista, acquistato per una cifra di 2,5 milioni di euro dal Friburgo, ha firmato un contratto fino al giugno 2026 con il club spagnolo e giocherà per la squadra B in terza divisione. “Dal nostro punto di vista, abbiamo mostrato a Noah, alla sua famiglia e al suo entourage un percorso sportivo ottimale e di prospettive al Friburgo. Sfortunatamente, la loro decisione è andata in una direzione diversa”, ha dichiarato il direttore sportivo del Friburgo Klemens Hartenbach. “Speriamo che le loro aspettative vengano soddisfatte a Barcellona”, ha aggiunto. Darvich è stato il capitano della Germania vincitrice degli Europei under 17 del 2023 a giugno.