Juventus, Vlahovic torna in gruppo: ottimismo verso il Milan

Buone notizie per la Juventus e per Massimiliano Allegri. Dusan Vlahovic è tornato infatti ad allenarsi in gruppo alla Continassa, dove la squadra bianconera continua a lavorare nonostante i tanti giocatori assenti durante la sosta per le nazionali. Con tanti Next Gen ad accompagnare i pochi giocatori della prima squadra rimasti a Torino, la nota lieta è sicuramente dettata dalle condizioni del serbo che sembra essersi lasciato alle spalle i problemi alla schiena che gli hanno impedito di prendere parte agli ultimi due match contro Atalanta e Torino. Una buona notizia in vista del prossimo importante impegno, che vedrà la Juventus ospite del Milan domenica 22 ottobre.