Juventus, visite mediche per Paul Pogba. Il francese viene acclamato dai tifosi al J Medical

Paul Pogba ha fatto il suo ritorno a Torino ed ha sostenuto le visite mediche presso il J Medical. Il centrocampista della Juventus all’ingresso e all’uscita dalla struttura è stato acclamato dai tifosi bianconeri, che lo hanno invitato a non lasciare il club. Il giocatore è tentato dalla ricca offerta dell’Al-Ahli e sta riflettendo sul suo futuro. Dalla Francia c’è chi propende per un altro anno in bianconero, con l’obiettivo principale degli Europei del 2024 in Germania. Una manifestazione a cui Pogba vorrebbe assolutamente prendere parte dopo il forfait ai Mondiali del Qatar a causa dell’intervento al ginocchio.

Dall’altra parte, però, c’è un’offerta praticamente irrinunciabile a livello economico, fino ai 150 milioni di euro in tre anni di cui si parla oggi, che potrebbe non ripresentarsi tra dodici mesi. Nel frattempo Pogba, dopo le visite mediche si è goduto l’accoglienza del pubblico: “Che ce frega di Sergej se c’abbiamo Paul Pogba”.