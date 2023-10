Juventus-Verona, pugno Gatti a Djuric: procura Figc chiede prova tv, Giudice Sportivo respinge richiesta

La Procura Federale ha chiesto la prova televisiva per il pugno di Federico Gatti a Milan Djuric nel corso di Juventus-Verona, match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, però ha negato la richiesta in quanto l’arbitro, il signor Feliciani di Teramo, interpellato nella questione, ha risposto di aver visto tutto e di aver valutato in campo la situazione fischiando fallo in favore del Verona. Dunque nessuna prova tv per Federico Gatti.

Tra i giocatori, una giornata di squalifica a Natan (Napoli) per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, oltre a Mattia Bani (Genoa), Norbert Gyomber (Salernitana), Youssef Maleh (Empoli) e Leandro Paredes (Roma) perché ammoniti da diffidati.

Tra i tecnici, infine, una giornata di squalifica all’allenatore del Torino Ivan Juric “per avere, al 49° del secondo tempo, abbandonando l’area tecnica, assunto atteggiamenti che creavano tensione con i componenti della panchina avversaria”, mentre due turni per Luciano Vulcano (Milan) “per avere, al 27° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, rivolto al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa” e una giornata per Maurizio Trombetta (Juventus) per avere, “al 52° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, esultato in maniera scomposta; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. Tra le società, ammende a Milan (15.000 euro), Napoli (12.000 euro), Inter (5.000 euro), Roma (3.000 euro)