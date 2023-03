Juventus, udienza preliminare: Dybala e Ronaldo non rappresentati in aula

Alla Maxi aula 2 del Palazzo di Giustizia di Torino ha avuto luogo l’udienza preliminare nell’ambito dell’inchiesta Prisma sui bilanci della Juve dal 2019 al 2021. La sessione dedicata alle richieste di costituzione di parte civile non ha visto la presenza degli avvocati di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. In base a materiale raccolto dagli inquirenti, entrambi i calciatori potrebbero rivendicare dalla società bianconera una parte degli stipendi arretrati, ma tutto lascia pensare che i due giocatori non intendano ricorrere alla giustizia penale. Tra i presenti figurano la Consob e gli avvocati di una trentina di piccoli azionisti e di alcune associazioni, tra cui il Codacons e il Siti (Sindacato Italiano tutela investimenti).