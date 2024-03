Juventus, Tuttosport: Allegri disposto a rimanere anche in scadenza, ma dalla società solo silenzio

Periodo alquanto complicato per la Juventus sotto il piano dei risultati e per Massimiliano Allegri, ancora una volta – come spesso accaduto in questo suo secondo ciclo a Torino – finito sul banco degli imputati. Nella sua edizione odierna, Tuttosport fa il punto della situazione sul rapporto tra la società bianconera e il tecnico toscano, che ricordiamo avere un contratto in scadenza nel 2026. Secondo il quotidiano torinese, all’interno del club ci sono correnti che lavorano alla delegittimazione di Allegri in modo da iniziare dalla prossima estate un nuovo ciclo. Ma anche su questo aspetto la dirigenza non pare compatta su un unico fronte: c’è chi preferirebbe Thiago Motta e chi invece spinge per un ritorno di Antonio Conte. Tornando ad Allegri, il quotidiano scrive che l’allenatore toscano sarebbe dispostato a rimanere sulla panchina bianconera anche con il contratto in scadenza, senza prolungamento. Ma dalla società non trapela nulla su possibili decisioni in vista della prossima stagione. Quel che pare certo è la volontà di Allegri di non rinunciare all’ultimo anno di contratto, quindi se si decidesse di continuare senza di lui bisognerà in ogni caso pagargli ciò che gli spetta.