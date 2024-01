Juventus sui social: “Non andate a letto, non finisce qua stasera”

“Non andate a letto che non finisce qua stasera”. Un tweet abbastanza criptico apparso poco prima della mezzanotte ha mandato in subbuglio i tifosi della Juventus, ma come riporta Dazn si tratta semplicemente di un modo per ricordare ai tifosi che sta per arrivare a Torino Tiago Djalò, l’unico acquisto di gennaio dei bianconeri, che domani sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con la Vecchia Signora.

Non andate a letto che non finisce qua stasera ⏳ — JuventusFC (@juventusfc) January 21, 2024