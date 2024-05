Juventus su Greenwood, il Getafe non lo molla: “Al 90% resta qui”

Torna di moda il nome Mason Greenwood in casa Juventus. Il laterale d’attacco classe 2001 del Manchester United in prestito al Getafe in questa stagione si è rilanciato in Spagna e ha trascinato la seconda squadra di Madrid ad una salvezza tranquilla, con gli Azulones decimi in classifica e la sua permanenza ne LaLiga mai messa in discussione.

Greenwood, che ha contribuito in questa stagione con otto reti e sei assist, è da tempo nel mirino della Juventus, che da tempo vorrebbe sfruttare il contratto in scadenza nel 2025 con lo United per acquistarlo a buon prezzo. Il Getafe, però, crede fermamente di poterlo trattenere un altro anno, trovando un nuovo accordo col club di Manchester: “Lui vuole restare con noi un altro anno e noi siamo d’accordo. Ciò che posso dire è che al 90% Greenwood resterà con noi anche per la stagione 2024/25”, ha dichiarato Angel Torres, presidente del Getafe, al termine del match contro il Cadice.