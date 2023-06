Juventus, Sky: il Genoa spinge per Miretti, ma il giocatore vorrebbe restare in bianconero

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nel futuro di Fabio Miretti potrebbe esserci il Genoa. Il club ligure è infatti molto interessato al centrocampista classe 2003 e continua a monitorarlo con attenzione. La Juventus sarebbe disposta a cederlo in prestito, tuttavia il giocatore non è del tutto convinto. Miretti è infatti in attesa di sviluppi futuri e non disdegnerebbe un’altra stagione con la maglia bianconera. Con ogni probabilità, molto dipenderà dal mercato che farà la Juventus, con Miretti che resterebbe a Torino solamente se dovesse trovare spazio nelle rotazioni di Allegri.