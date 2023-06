Sanzioni Uefa contro la Roma, Rosella Sensi: “Uno schifo che non meritiamo, ennesimo affronto”

“Pensavo di averle viste tutte, o almeno tante. E invece continuo a stupirmi, a provare rabbia e tristezza. Forse anche più di quanta ne ho provata a Budapest un mese fa. Le decisioni dell’Uefa che hanno colpito duramente i tifosi e Mourinho suonano come l’ennesimo affronto nei confronti della Roma e di tutto il calcio italiano”. Lo ha scritto sui propri social l’ex presidente della Roma, Rosella Sensi, parlando delle sanzioni esemplari da parte dell’Uefa nei confronti di Roma e Mourinho: “Come se non bastassero gli evidenti errori di Taylor – che sono costati un trofeo europeo con il silenzio delle istituzioni calcistiche – oggi sono arrivate squalifiche e multe all’indirizzo di chi quel danno l’ha subito più di tutti. Uno schifo che non meritiamo”.