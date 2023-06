Dalla Spagna: anche Bernardo Silva va in Arabia Saudita

L’Arabia Saudita continuare ad alzare la posta. Con un budget illimitato, sta iniziando a varcare le finestre dei club europei più importanti, puntando giocatori di valore come Rúben Neves, Ziyech, Brozovic, Thomas, Koulibaly e adesso anche Bernardo Silva. Il portoghese è la chiave che apre le porte a una nuova dimensione del calcio Saudita, con un arrivo praticamente certo alla Saudi Pro League è un serio monito per i club europei e anche per la Premier. Una situazione analizzata da Marca.

Mohamed bin Salmán, principe ereditario dell’Arabia Saudita, ha annunciato poche settimane fa di avere un piano nazionale per lo sviluppo del calcio nel regno. Dopo l’acquisto del Newcastle, i sauditi hanno deciso di spendere soldi per un proprio campionato con l’intenzione di far guardare il mondo all’Arabia. A seguito di una recente revisione, i quattro club storici del Paese – Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad e Al Ahli recentemente riproposto – saranno posseduti per il 75% dal fondo di investimento pubblico dell’Arabia Saudita, lo stesso fondo che possiede il Newcastle. Campioni come Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e N’Golo Kanté stanno già aspettando il prossimo lotto di acquisti, sperando di aumentare la competenza per combattere in modo attraente con i grandi campionati europei.