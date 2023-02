Juventus, Sky: “Alex Sandro resta in bianconero, vicino il rinnovo automatico”

Alex Sandro si lega ancora con la Juventus. Il difensore brasiliano ha il contratto in scadenza, ma i bianconeri hanno deciso prolungare l’intesa di un’altra stagione. Lo riporta Sky Sport, che fa sapere i dettagli: esiste infatti una clausola nell’accordo del brasiliano che prevede il rinnovo automatico fino al 2024 dopo una soglia di presenze. La Vecchia Signora potrebbe pagare tra gli 1,5 e i 2 milioni di euro per svincolare l’ex Porto, ma la società ha in testa di proseguire il rapporto con il giocatore.