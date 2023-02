Bologna, agente Thiago Motta: “Ora non c’è nulla con l’Inter, ha in testa solo la prossima gara”

Alessandro Canovi, agente dell’allenatore del Bologna Thiago Motta, nel corso di un’intervista rilasciata a Calciomercato.it, ha parlato del possibile futuro del suo assistito che è stato accostato all’Inter: “In questo momento non c’è nulla con l’Inter, davvero. L’obiettivo di Thiago è vincere la prossima gara contro il Torino. Lui è un allenatore che guarda all’oggi e ha una situazione mentale e quotidiana di poter lavorare con una società sana che vuole creare qualcosa di importante. In questo momento il Bologna è la squadra rivelazione e nessuno avrebbe mai pensato che questa squadra potesse occupare questa posizione. Merito di Motta e di giocatori fantastici che sono tutti di livello”.

“Non ci sono clausole rescissorie con la società del Bologna. Abbiamo un progetto biennale con loro e in questo momento la nostra priorità è questa. Voi dimenticate una cosa. Una volta rescisso il contratto con il Genoa, la stessa cosa ha fatto con lo Spezia, senza chiedere nulla e chiedendo di rispettare i rapporti con i suoi agenti. Questo per far capire il valore della persone di Thiago Motta. Lui in testa ha solo il Torino, non c’è niente con nessuno. Ti posso assicurare che gli unici messaggi belli che abbiamo, sono di altri allenatori. Il Bologna è il suo impegno”, ha concluso l’agente di Motta.