Juventus, sirene saudite: Alex Sandro ci pensa, Bonucci vuole restare

Tuttosport nella sua edizione odierna fa il punto sugli esuberi della Juventus ed in particolar modo si sofferma su due nomi: Alex Sandro e Leonardo Bonucci. Entrambi giunti all’ultimo anno di contratto, si tratta di due stipendi che pesano per circa 23 milioni di euro lordi sul bilancio bianconero. Da settimane si susseguono rumors di interessa dalla Turchia e dall’Arabia Saudita per il terzino brasiliano, che non ha chiuso ad una nuova esperienza. Di diverso avviso, invece, il capitano della Nazionale: Bonucci vuole restare a Torino per giocarsi le sue chances anche in vista dei prossimi Europei.