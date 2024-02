Juventus: si va verso il 3-4-2-1 contro il Frosinone in uno Stadium tutto esaurito

Ci sarà il tutto esaurito per Juventus-Frosinone, gara della 26esima giornata di Serie A che si giocherà domenica 25 febbraio alle 12.30 all’Allianz Stadium di Torino. La comunicazione ufficiale è giunta oggi dal club bianconero. Sicuramente un bel segnale in un momento difficile per la squadra di Massimiliano Allegri, che avrà bisogno di tutto il supporto della sua gente per tornare alla vittoria dopo aver conquistato appena 2 punti nelle ultime 4 giornate. Le ultime sono state anche quattro gare caratterizzate da un bilancio negativo in attacco con appena tre reti messe a segno, due delle quali a firma Dusan Vlahovic. Le reti degli altri attaccanti mancano dal 16 gennaio scorso quando Federico Chiesa siglò la rete del definitivo 3-0 contro il Sassuolo.

La sfida contro il Frosinone potrebbe essere l’occasione giusta per vedere qualcosa di diverso in campo, come un 3-4-2-1 più incisivo sotto porta con il duo Yildiz-Chiesa a supporto di Vlahovic. Un esperimento visto solamente per nove minuti sabato scorso a Verona. Ma un’alternativa potrebbe anche essere quella di Alcaraz al posto di uno tra Yildiz e Chiesa. La Juventus, intanto, si allena alla Continassa e oggi Danilo, Kean e Perin hanno lavorato a parte tutti alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni. Domani mattina, invece, seduta a porte aperte con tifosi e media invitati sulle tribune del JTC.