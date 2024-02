Tiro con l’arco, Europei indoor 2024: azzurri subito bene nel ricurvo, Noziglia col record del mondo nell’arco nudo

A Varazdin, in Croazia, è scattato il via ai Campionati Europei Indoor di tiro con l’arco, prima trasferta internazionale del 2024, con le 60 frecce di qualificazione che stabiliscono il tabellone degli scontri diretti individuali e a squadre. Buona partenza per gli azzurri dell’arco olimpico con un doppio primo posto per Matteo Borsani con 592 punti e Chiara Rebagliati con 584. Nel maschile Mauro Nespoli è sesto con 583 mentre Alessandro Paoli chiude ottavo con 582. Nel femminile sesta posizione per Lucilla Boari con 577 e ottava per Tatiana Andreoli con 571. Nel compound maschile i due migliori azzurri in gara sono Marco Bruno e Valerio Della Stua, nono e undicesimo, a quota 593. Michea Godano chiude invece al sedicesimo posto con 590 punti. Nel femminile Elisa Roner è seconda con 591 punti, a meno uno da Ella Gibson. Quarta posizione per Marcella Tonioli con 584 e quinto per Andrea Nicole Moccia con 582 grazie ad una grande rimonta nella seconda parte di gara. Nelle gare a squadre compound c’è il secondo posto in qualifica per l’Italia maschile (1776 punti), preceduta solo dalla Danimarca (1788), con la Croazia (1770) terza. Prima posizione e record italiano per la squadra femminile con 1756 davanti alla Gran Bretagna (1732). Prima posizione per entrambe le squadre dell’arco nudo, gli uomini trovano 1625 punti, le donne volano a 1589 (nuovo record delle squadre nazionali azzurre). Staccate Croazia e Romania. Nell’arco olimpico maschile la gara a squadre premia l’Ucraina che sia al maschile che al femminile precede l’Italia. Gli azzurri collezionano 1757 punti, sei in meno dell’Ucraina. La squadra femminile totalizza 1732 punti, dietro sempre di sei lunghezze rispetto alle ucraine.

Nella prima giornata la scena se l’è presa anche Cinzia Noziglia che fa subito segnare il record del mondo arco nudo sulle 60 frecce totalizzando 556 punti, quattro lunghezze in più della migliore prestazione mondiale del febbraio 2023 della svedese Lina Bjorklund. Oltre al primo posto dell’atleta delle Fiamme Oro, nella classifica femminile spiccano anche il quinto posto di Fabia Rovatti e il settimo di Alessandra Bigogno rispettivamente con 517 e 516 punti. Nel maschile prima posizione ancora per l’Italia grazie a Simone Barbieri che ha totalizzato 559 punti, bene anche Giuseppe Seimandi, quinto con 534, e Valter Basteri, sesto a 532.

Mercoledì 21 il via alle eliminatorie individuali. Nel ricurvo Matteo Borsani è agli agli ottavi e sfiderà uno tra Gradišcak e De Smedt. Nespoli e Paoli dovranno vedersela invece contro gli islandesi Gustafsson e Ingvarsson. Al femminile Gvinchidz (GEO) è l’avversaria di Andreoli, mentre Brkic (SRB) è l’ostacolo da superare per Boari. Attesa per Rebagliati, già agli ottavi. Nel compound il tabellone prevede queste sfide agli ottavi: Godano-Nedeljkovic (SRB), Bruno-Fannarsson (ISL) e Della Stua-Pereira Baptista (POR). Nel femminile è già ai quarti Elisa Roner, mentre agli ottavi Moccia e Tonioli sfideranno le islandesi Ploszaj e Magnusdottir. Nell’arco nudo Barbieri, Seimandi e Basteri staccano già il pass per gli ottavi, in attesa di conoscere i rispettivi avversari. Stesso discorso, al femminile, per Noziglia, mentre Rovatti e Bigogno sfideranno Topliceanu (ROU) e Reynisdottir (ISL).

Tra le squadre gli azzurri del compound sono già in semifinale, le azzurre disputeranno invece la finale per l’oro, le squadre Junior sono in semifinale con le ragazze che se la vedranno con la Gran Bretagna. Nell’arco nudo doppia sfida Italia-Islanda nelle semifinali. Nell’arco olimpico la squadra femminile è in semifinale e se la vedrà con la Moldavia. Le compagini maschili partiranno dai quarti: i senior sfideranno l’Islanda, gli Junior la Croazia.