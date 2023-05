Juventus, si prepara la sfida contro l’Atalanta: scarico e allenamento a gruppi

La Juventus è tornata ad allenarsi in vista del prossimo impegno di campionato contro l’Atalanta. Per preparare la sfida la formazione bianconera ha effettuato una seduta di scarico per chi è stato maggiormente impegnato ieri contro il Lecce, mentre per il resto del gruppo c’è stato un allenamento congiunto con la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla. Domani la squadra effettuerà una seduta mattutina.