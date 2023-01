Juventus, seduta mattutina in vista del Monza: Pogba, Vlahovic e De Sciglio pronti

Juve al lavoro in vista della sfida contro il Monza, in programma all’Allianz Stadium domenica 29 gennaio alle 15. Per i bianconeri di Massimiliano Allegri singola seduta mattutina dopo il doppio allenamento di ieri, nella quale si sono dedicati a una fase di sviluppo della manovra su conclusioni da cross e a una fase difensiva con marcature in area di rigore, sempre su cross. Domani la squadra svolgerà la rifinitura mattutina seguita dalla conferenza stampa del tecnico, in programma alle ore 14. Per la gara contro il Monza dovrebbero tornare a disposizione Pogba, Vlahovic e De Sciglio, che hanno superato positivamente il test di ieri pomeriggio con la Juventus Next Gen ma che andranno ad accomodarsi in panchina.