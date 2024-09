Juventus, secondo 0-0 e quarto clean sheet: l’Empoli si conferma imbattuta e solida

La Juventus frena ancora, ma resta imbattuta e trova il quarto clean sheet consecutiva. Ad Empoli un mix di emozioni: dopo lo 0-0 con la Roma in casa, gli uomini di Thiago Motta sono inchiodati nuovamente sul pareggio a reti inviolate al Castellani. Allo stesso tempo però la porta bianconera si conferma impenetrabile: solo cinque volte nella storia, la Juve ha trovato il clean sheet nelle prime quattro giornate. L’ultima con Allegri nel 2014/15, prima ancora nel 1986/87, 1983/84 e 1965/66. Una piccola consolazione per i bianconeri. Alla fine è l’Empoli a sorridere in questa sfida tra la squadra con la più alta percentuale di passaggi riusciti in questo avvio di campionato (Juventus, 90%) e quella con la percentuale più bassa nello stesso fondamentale (i toscani col 71%). La squadra di Roberto D’Aversa si conferma solida e con le idee chiare in ripartenza, ma anche con la qualità necessaria per costruire combinazioni d’attacco efficaci. Sei punti in classifica e imbattibilità confermata: non è un caso. Due lunghezze in meno rispetto alla Juventus, ferma a quota 8.

Thiago Motta ridisegna l’11 che ha ottenuto sette punti in tre gare prima della sosta. In difesa Kalulu prende il posto di Savona. Con lui anche Douglas Luiz, Koopmeiners e Nico Gonzalez fanno il loro esordio dal 1′ in bianconero. Al 15′ però è il solito asse offensivo della Juve a creare la prima occasione: Yildiz crea un corridoio per Vlahovic che si presenta a tu per tu con Vazquez, ma viene fermato all’ultimo da Ismajli con un grande tackle in area. L’Empoli si affaccia dalle parti di Perin (schierato a sorpresa al posto di Di Gregorio) con una conclusione alta di Colombo, mentre la prima occasione da gol in casa bianconera ce l’ha Gatti che svetta sugli sviluppi di un corner di Koopmeiners e di testa costringe Vazquez a volare per deviare la palla in calcio d’angolo.

Al 50′ è Vlahovic ad avere l’occasione dell’1-0. Passaggio filtrante di Nico Gonzalez per Vlahovic che, a tu per tu con Vasquez, calcia sul corpo del portiere. L’estremo difensore dell’Empoli si ripete poco dopo su Koopmeiners, servito da Cambiaso. Allo scoccare dell’ora di gioco, l’assedio juventino ha già preso forma. Al 67′ Motta si gioca quattro cambi: fuori Yildiz, Locatelli, Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Dentro Mbangula, Thuram, Fagioli e Weah. La Juve si sbilancia, ma lascia anche spazi. Al 74′ Grassi arriva al tiro da posizione pericolosa, ma Perin blocca. L’occasione più nitida del finale ce l’hanno proprio gli uomini di D’Aversa con una ripartenza fulminea. Esposito si inventa un assist da applausi per Gyasi che calcia a botta sicura, ma non fa i conti col recupero prodigioso di Gatti. Il difensore è ancora una volta il migliore il campo: si leggono anche così i due zero a zero consecutivi.