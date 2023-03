Juventus-Sampdoria, Stankovic: “Abbiamo dato tutto. Rabiot? Il gol del 3-2 andava annullato secondo me”

Dopo la sconfitta subita per 4-2 contro la Juventus, Dejan Stankovic ha così commentato il ko della sua Sampdoria. “La Sampdoria ha dato tutto contro una squadra molto, molto forte come la Juventus – ha affermato l’allenatore serbo ai microfoni di Dazn –, seconda per punti fatti sul campo. Abbiamo giocato bene, anche c’è del rammarico per quei gol che abbiamo sbagliato sotto porta. Dallo 0-2, i ragazzi sono stati bravissimi ad evitare che la gara prendesse una brutta piega. Gli episodi ci hanno punito, oltre a troppi errori di lettura che hanno reso loro la vita facile. Dobbiamo lavorare sulle palle lunghe, avere più coraggio di affrontare grandi saltatori come quelli bianconeri”.

Un commento anche sul tocco di mano che ha portato Adrien Rabiot al gol del momentaneo 3-2, non segnalato da arbitro e VAR. “L’arbitraggio non è stato convincente: credo a quello che ha visto l’arbitro al VAR, ma secondo me Rabiot ha segnato il terzo gol dopo aver toccato con il braccio. Al video, anzi, direi che si vedeva in maniera chiara. Forse avremmo perso lo stesso, ma mi piange il cuore per i miei ragazzi dopo aver visto questo video, potevamo restare sul 2-2 qualche minuto in più”, ha concluso Stankovic.