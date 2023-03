Juventus-Sampdoria 4-2, Allegri: “Gestione partita da migliorare. Vlahovic? Ha fatto bene”

“Bisogna migliorare la gestione della partita. Sul 2-0 non possiamo giocare a campo aperto, non bisogna subire ma chiudere gli spazi e giocare in contropiede”. Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è intervenuto dopo la vittoria per 4-2 contro la Sampdoria. Su Vlahovic: “Stasera ha giocato meglio tatticamente. Deve rimanere più calmo. Ricordiamoci che è un ragazzo di 23 anni, ed è solo un anno che è alla Juve. Ha fatto bene e sta facendo bene, ha tutte le qualità per migliorare. Quanto riuscirà a regolare la gestione della partita, ad essere meno frettoloso e più cattivo nell’attaccare la porta, troverà il gol”.

“Paredes? Ho fatto una scelta tecnica. Fagioli? Sta crescendo, oggi ha fatto una partita importante soprattutto nel secondo tempo – aggiunge l’allenatore bianconero – Rabiot è diventato bello da vedere giocare. Bremer sta bene, soffre un po’ di fastidio sul tendine della gamba sinistra. Bonucci è uscito perché ha preso un colpo, sarà da valutare”.

“Quello che stanno facendo i ragazzi è importante. Non so come arriveremo alla fine del campionato, ora siamo secondi per quello che abbiamo fatto sul campo e se lo meritano ampiamente. A livello mentale non è facile, ti ritrovi da terzo in classifica alle ultimi posizioni. Quest’anno l’obiettivo era Scudetto e i primi quattro posti e andare il più avanti possibile nelle Coppe, dobbiamo continuare a lavorare così” conclude Allegri.