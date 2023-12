Juventus-Roma, Locatelli ammonito: era diffidato, salta la Salernitana

Manuel Locatelli è stato ammonito in Juventus-Roma ed era diffidato, per questo motivo salta la Salernitana, prossimo impegno stagionale nella diciannovesima giornata di Serie A, per squalifica. Il centrocampista numero 5 della Vecchia Signora è uno dei quattro giocatori bianconeri in diffida ed è stato ammonito da Sozza contro i giallorossi per un fallo tattico, dovendo così scontare un turno di stop.