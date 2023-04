Juventus, rincorsa Champions: Allegri ha bisogno del miglior Vlahovic

Nessun pesce d’aprile per la Juventus che rientra con una vittoria dalla pausa per le nazionali. Lo fa battendo il Verona per 1-0 grazie al gol di Moise Kean, tornato in campo dopo le due giornate di squalifica di Roma e subito decisivo, proprio come nella gara di andata. La formazione di Allegri mette subito in cascina un prezioso successo in un aprile che sarà la chiave dell’intera stagione bianconera, in campo e fuori. Infatti neanche il tempo di festeggiare i tre punti con i gialloblù che martedì i bianconeri torneranno in campo nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter, per chiudere sabato sera il programma della 29^ giornata di Serie A contro la Lazio.

Poi le due delicate partite di Europa League contro lo Sporting Lisbona, con in mezzo la partita con il Sassuolo, prima del big-match di domenica 23 aprile allo Stadium contro il Napoli. Tre settimane che decideranno la stagione del club, senza sottovalutare la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport in programma il 19 aprile che potrebbe restituire a Danilo e compagni i 15 punti di penalizzazione. Sul campo la Juve sarebbe seconda dietro all’imprendibile Napoli, con la possibilità di raggiungere comunque la zona Champions anche in caso di conferma della penalità. Per far questo servirà un grandissimo rush finale e soprattutto un salto di qualità di Dusan Vlahovic. Il bomber serbo ha trovato 3 gol in due sfide con la nazionale, ha segnato 2 reti nelle prime quattro uscite di Europa League, ma non timbra il cartellino in campionato dalla doppietta dello scorso 7 febbraio in casa della Salernitana. Allegri spera in una ritrovata verve del suo centravanti per chiudere alla grande una stagione nata sotto una cattiva stella.