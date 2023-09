Juventus, Rabiot: “Non penso al Psg ora, sono concentrato su dove sono”

Adrien Rabiot ha parlato nel post-partita di Francia-Irlanda, con un’intervista a L’Equipe nella quale sono stati affrontati diversi temi. Il centrocampista della Juventus ha dovuto anche rispondere alle domande su un possibile ritorno al Paris Saint-Germain, ma Rabiot sembra rassicurare i tifosi bianconeri: “In questo momento non penso al Psg, sono pienamente concentrato per fare bene con la Juventus e con la Francia – spiega – In futuro non si può mai dire, sicuramente tornare a giocare al Parco dei Principi è stata un’emozione perchè qui sono cresciuto e ho giocato gran parte della mia carriera da giovane.”