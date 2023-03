Juventus: Rabiot non chiude al rinnovo, ma bisogna andare in Champions League

Il futuro di Adrien Rabiot è ancora in bilico. Negli ultimi mesi, in particolar modo dopo quanto accaduto a livello societario alla Juventus, il francese sembrava destinato a lasciare Torino a parametro zero in estate. Ma stando a quanto riporta Sport Mediaset, il calciatore starebbe riflettendo sulla possibilità di rinnovare con i bianconeri. La condizione necessaria, oltre ad un accordo sulle cifre del rinnovo, sarebbe comunque rappresentata dalla partecipazione della Juventus alla prossima Champions League.