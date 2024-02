Juventus, Paul Pogba condannato a quattro anni di squalifica per doping

Il centrocampista di proprietà della Juventus, Paul Pogba, è stato condannato a quattro anni di squalifica per violazione del regolamento antidoping. Il Tribunale nazionale antidoping, come riporta l’Ansa, ha accolto le richieste della Procura antidoping e la sanzione nei confronti del mediano francese è quella massima prevista in questi casi: il trentenne, che potrà presentare ricorso, dovrà star fermo per ben quattro anni. La sanzione è stata comminata per la positività riscontrata al testosterone dopo un controllo antidoping effettuato in seguito alla partita tra Udinese e Juventus ad agosto (in cui il giocatore non era sceso in campo), mentre l’iter processuale era stato aperto a inizio settembre col deferimento e le controanalisi.