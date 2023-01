Juventus, parziale allenamento in gruppo per Pogba: il suo rientro si avvicina

Tante ottime notizie in casa Juventus: oltre alle 8 vittorie consecutive e al secondo posto in Serie A (-7 dal Napoli con lo scontro diretto in arrivo venerdì), si stanno anche recuperando molti dei giocatori che sono stati assenti nella prima parte della stagione. In questa circostanza, parliamo di Paul Pogba: il centrocampista francese, che non ha ancora giocato una partita da quando è tornato a Torino, si è parzialmente allenato con il gruppo nella giornata di oggi, con il suo recupero che sembra sempre più vicino. L’ex Manchester United è stato anche visto in un filmato pubblicato sui social dalla Juventus.

Non male il panorama alla Continassa ⚪️⚫️🗻 pic.twitter.com/EdhXQxCou9 — JuventusFC (@juventusfc) January 10, 2023