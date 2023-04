Juventus, oggi verranno divulgate le memorie di difesa per la manovra stipendi

Secondo quanto dichiarato da Tuttosport, la Juventus presenterà oggi la propria memoria di difesa in merito al caso stipendi, per il quale era arrivata la chiusura delle indagini lo scorso 12 aprile. L’obiettivo, chiaramente, è quello di smontare le accuse del procuratore Chiné, cercando di arrivare all’archiviazione del caso senza conseguenze per il club.

Secondo quanto rilevato da Chiné, nella stagione 2019/20 la Juventus ha presentato l’accordo per la riduzione di quattro mensilità (da marzo a giugno 2020 compresi) per 21 calciatori e l’allenatore Sarri, omettendo però di depositare gli accordi economici di recupero violando così “il principio contabile di competenza economica” e quello di “par condicio con le altre società di Serie A”. Poi sono contestate presunte violazioni del Codice di giustizia sportiva (articolo 4) per collaborazioni con alcuni agenti, pagati anche in assenza di una reale attività di intermediazione. Infine Chiné ritiene che la società abbia violato le norme stipulando accordi confidenziali ma senza il successivo deposito della modulistica richiesta in Lega. Il pm esaminerà le memorie e avrà 15 giorni per i deferimenti.