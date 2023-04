Scherma, sette italiani qualificati al tabellone principale di sciabola a Seul

Domani, alle 3 ora italiana, la fase a gironi ed il tabellone preliminare ad eliminazione diretta della sciabola femminile a Seul: già qualificate Rossella Gregorio, Martina Criscio e Michela Battiston per diritto di ranking. Sabato l’ultima giornata con i tabelloni principali da 64 delle prove maschili e femminili. Per quanto riguarda il maschile, attraverso il tabellone preliminare di eliminazione diretta, poi, hanno staccato il pass per la giornata conclusiva di sabato anche Giovanni Repetti, Matteo Neri, Riccardo Nuccio ed Enrico Berrè alla sua prima gara post-infortunio. Si è fermata all’ultimo assalto di qualificazione la corsa di Mattia Rea e Dario Cavaliere. Stop nel tabellone preliminare da 128 per Luca Fioretto, Giorgio Marciano ed Emanuele Nardella.