Juventus, nominato il nuovo Cda: Ferrero presidente, Scanavino ad

E’ stato nominato ufficialmente il nuovo Cda della Juventus e non ci sono sorprese. L’assemblea degli azionisti riunita oggi ha dato il via libera ai nomi che circolavano ormai da settimane e che su indicazione di Exor, la holding che controlla il club bianconero, faranno parte per tre esercizi, dunque fino al 2025, del consiglio d’amministrazione bianconero. Si tratta di Gianluca Ferrero, indicato come presidente, Maurizio Scanavino, che da direttore generale assumerà anche la carica di amministratore delegato, Laura Cappiello, Diego Pistone e Fioranna Vittoria Negri, tutti in sostituzione del precedente Cda, guidato da Andrea Agnelli, dimessosi in blocco in seguito alle indagini sui bilanci della società.