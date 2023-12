Juventus-Napoli, Mazzarri: “Problema atletico? Valutazioni che tengo per me per rispetto di chi c’è stato prima”

“Da quando sono arrivato, ci siamo resi conto che al primo errore subiamo subito gol. Su questo aspetto cercherò di intervenire il prima possibile, per dare più equilibrio alla squadra”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli, Walter Mazzarri alla vigilia della sfida con la Juventus. “Bisogna attaccare bene, come fatto nel primo tempo della partita con l’Inter, e non concedere le ripartenze clamorose che hanno penalizzato la squadra anche prima del mio arrivo”, ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. Poi aggiunge: “Le squadre di vertice devono avere equilibrio, essere solide, non prendere tanti gol e sentirsi importanti e fare le giocate che questi ragazzi hanno dimostrato di saper fare. Questo è il mio compito. E poi, bisogna pensare partita dopo partita e cercare di essere concreti quando meritiamo di fare gol”, ha aggiunto. Mazzarri si rifiuta di dire se ha trovato un problema atletico: “Ho fatto capire che non voglio più ripetere alcune ingenuità del passato a livello comunicativo. Non voglio ledere la professionalità di chi c’è stato prima di me. Certe valutazioni le tengo per me, con i miei preparatori. Sono cose che restano nello spogliatoio”. Ancora out Mario Rui, che Mazzarri spera di recuperare per la gara col Braga, mentre Osimhen fa progressi: “Quando un giocatore così forte, e con una stazza non brevilinea, sta tanto tempo fermo, prima che ritrovi la condizione migliore ci vuole un po’ di tempo. Ma anche se non è ancora al 100%, mi dà garanzie superiori a quelle dei due spezzoni che ha fatto finora”. E sul mercato di gennaio: “Quando arriveremo a fine mese è chiaro che avrò di più il polso della situazione, potrò essere più consapevole nel dare indicazioni alla società. Se il presidente e la società mi chiederanno, dirò quello di cui secondo me la squadra ha bisogno”.