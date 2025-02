La stagione bianconera non passerà certo alla storia come la migliore del club e, nonostante i cenni di ripresa, il lavoro di Thiago Motta è continuamente in discussione. La permanenza dell’ex Bologna sulla panchina della Juve non è per niente scontata.

Alla Cortinassa sembrano aver scacciato la maledizione del pareggio, almeno stando agli ultimi risultati che hanno comunque regalato piccole soddisfazioni. La vittoria contro il PSV lascia ben sperare per il percorso in Champions, con le dovute cautele da riporre per il vantaggio di corta misura e che potrebbe essere anche ribaltato al ritorno. Poi oggi è previsto un grande scontro nel derby d’Italia, contro una Inter a caccia di punti per riconquistare il primato in campionato e con i bianconeri che inseguono la Lazio di Marco Baroni.

Se da un lato i risultati stanno arrivando, ciò che manca alla squadra di Thiago Motta è sicuramente un gioco convincente. Con l’arrivo di Kolo Muani il tecnico ha potuto gioire spesso, ma l’impressione è che la Juventus non abbia mai trovato una vera propria identità in questa stagione, arrancando spesso e chiudendo le partite soprattutto nei minuti finali. L’italo-brasiliano non sta vivendo un momento facile e in molti si attendono risultati concreti a stretto giro, a partire dal passaggio del turno in Champions League.

Juventus, la sentenza di Brambati: “Ha sbagliato a prendere Motta”

L’arrivo di Motta non è stato preso bene da tutti e anche Marcello Lippi nei giorni scorsi si era espresso sul suo ingaggio, reputandolo un allenatore non all’altezza per le ambizioni e per il prestigio della Juventus. Al tecnico che ha portato l’Italia sul tetto del mondo nel 2006 si sono aggiunte altre voci autorevoli dello stesso parere e, recentemente, anche Massimo Brambati ha messo il carico da 12 sulle spalle dell’ex Bologna. L’attacco poi non è direttamente rivolto al tecnico, reo solo di aver accettato una scelta dirigenziale che attualmente non sembra azzeccata.

Credo che la dirigenza della Juve abbia sbagliato a scegliere l’allenatore – ha dichiarato Brambati durante la trasmissione JuveZone sul canale YouTube di calciomercato.it – Senza ottavi e senza Champions, diventa dura per Motta. Obiettivi chiari quelli stabiliti dall’ex calciatore e procuratore, che con ogni probabilità collimano con quelli imposti dalla dirigenza juventina al tecnico ex Bologna. Dirigenza che però non è esente da colpe, perché gran parte delle responsabilità – sempre secondo Brambati – sono da attribuire anche a Cristiano Giuntoli: “Considero Giuntoli, in questo momento e per quello che ha fatto, non all’altezza della Juve”.