Juventus, motivazioni Corte d’Appello: “Libro nero di Paratici devastante per lealtà sportiva”

Tra le motivazioni della sentenza contro la Juventus nel caso plusvalenze, la Corte d’Appello federale cita in maniera esplicita il “libro nero” di Fabio Paratici. Un documento che viene considerato “devastante sul piano della lealtà sportiva” dal momento che non è stato rinnegato o disconosciuto dalla società bianconera. Entrando nel particolare, si legge come il libro nero fosse stato preparato da Federico Cherubini come documento da utilizzare con Paratici in occasione della discussione per il proprio rinnovo contrattuale.

Cherubini era quindi pronto a mettere sul tavolo della trattativa le “differenze di vedute” tra i due, con Paratici che agiva sistematicamente attraverso il sistema delle plusvalenze artificiali. “E’ chiaro che nello scrivere il Libro Nero di FP, Cherubini rappresentava fatti veri che oggi non possono più essere efficacemente rinnegati” si legge nel documento della Corte d’Appello, che riconosce nel libro nero anche il “crescendo di difficolta economico-finanziaria della FC Juventus S.p.A. nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021 (‘come siamo arrivati qui?’) e della difficoltà di uscirne.”

