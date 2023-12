Premier League 2023/2024, il Manchester United piega il Chelsea: crisi Manchester City, Liverpool ok

In archivio le sfide del mercoledì sera nel turno infrasettimanale della quindicesima giornata di Premier League. Un Manchester City in crisi cade contro l’Aston Villa in trasferta ed ora è distante sei punti dalla vetta, mentre il Liverpool vince fuori casa contro lo Sheffield United e si conferma l’anti Arsenal. Il Manchester United, invece, si aggiudica il big match contro il Chelsea e si riavvicina alla zona Champions. Vincono anche Brighton, Fulham e Bournemouth.

Il Liverpool espugna Bramall Lane battendo lo Sheffield Utd 0-2 e si riporta secondo in classifica a -2 dalla capolista Arsenal. Per i Reds decisive le reti nei finali di tempo nella prima frazione di Van Dijk che sblocca la partita e nel recupero del secondo quella di Szoboszlai che chiude i conti. L’Aston Villa fa l’impresa e batte i campioni d’Inghilterra e d’Europa in carica del Manchester City per 1-0 grazie alla rete ad un quarto d’ora dalla fine di Leon Bailey. I ‘The Villans’ con questa vittoria superano in classifica proprio i ‘Citizens’ e si portano a -5 dalla vetta inserendosi peraltro, provvisoriamente, nella lotta al titolo.

La super sfida di ‘Old Trafford’ Manchester United-Chelsea regala emozioni fino alla fine coi ‘Red Devils’ che prevalgono vincendo 2-1 grazie alla doppietta di Scott McTominay. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Palmer a fine primo tempo. Con questo successo lo United si riavvicina sulla zona Champions, che ora dista solo 3 punti, con l’ultimo slot al momento occupato dai cugini del City a +3. Nelle altre partite, il Brighton di De Zerbi vince 2-1 in rimonta contro il Brentford davanti ai propri tifosi e si riavvicina alla zona Europa. Il Bournemouth batte 0-2 in trasferta il Crystal Palace e si aggiudica lo scontro salvezza. Infine, il Fulham distrugge il Nottingham Forest 5-0 a Craven Cottage e si allontana dalle zone calde della classifica.