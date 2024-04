Juventus-Milan, Vlahovic arrabbiato dopo il cambio con Milik: possibili problemi fisici

La partita di Dusan Vlahovic in Juventus-Milan è durata sessantadue minuti. L’allenatore bianconero Massimiliano Allegri lo ha richiamato in panchina per far posto ad Arek Milik, come accaduto martedì in Coppa Italia contro la Lazio, quando è stato proprio il polacco a regalare la qualificazione in finale alla Juve. La sostituzione però non è piaciuta a Vlahovic. Come spiega il bordocampista di Dazn, Tommaso Turci Dusan Vlahovic è uscito “molto arrabbiato e ha scagliato la bottiglietta contro le scale della panchina”. Poco dopo sempre Dazn ha fatto sapere che l’attaccante serbo è rientrato negli spogliatoi con una borsa del ghiaccio sul ginocchio destro. Potrebbero esserci quindi dei problemi fisici dietro alla sostituzione.