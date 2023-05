Juventus-Milan, rivedi la conferenza stampa di Allegri (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 64

Massimiliano Allegri presenta Juventus-Milan, ma si sofferma inevitabilmente sul futuro. “Con la società siamo in line su tutto, non ho mai avuto il potere – e nemmeno voglio averlo – di mettere bocca sul direttore sportivo, sul segretario o sul magazziniere. Non ho mai messo un veto. Sono aziendalista, tengo all’azienda per cui lavoro”, le parole del tecnico. Rivedi la conferenza stampa dell’allenatore bianconero alla vigilia della partita dell’Allianz Stadium, l’ultima in casa della stagione.