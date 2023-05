Juventus-Milan, i convocati di Allegri: assente Dusan Vlahovic

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha diramato l’elenco dei convocati per il match contro il Milan, valevole per la 37^ giornata di Serie A 2022/2023. Spicca l’assenza di Dusan Vlahovic, che non ha ancora recuperato dall’infortunio e dunque non sarà disponibile per il match dell’Allianz Stadium. Chiamato il 2022 Sersanti. Di seguito l’elenco completo dei convocati.

1 Szczęsny

3 Bremer

5 Locatelli

6 Danilo

7 Chiesa

11 Cuadrado

12 Alex Sandro

14 Milik

15 Gatti

17 Kostić

18 Kean

19 Bonucci

20 Miretti

22 Di María

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Rabiot

32 Paredes

36 Perin

42 Barbieri

43 Iling-Junior