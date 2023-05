Juventus-Milan, Calvo: “Puniti ingiustamente, ma ormai è definitiva. Nuovo ds? Allegri interpellato”

“Juventus-Milan sempre importante, c’è in ballo orgoglio ma anche punti pesanti. Serve la giusta cattiveria agonistica per vincere e tenerci una porta aperta per l’Europa che conta”. Lo ha detto il Chief Football Officer della Juventus, Francesco Calvo, prima della sfida contro il Milan: “Fin dall’inizio molto chiari sulle nostre opinioni rispetto alle sentenze. Siamo stati puniti ingiustamente e senza proporzione. Siamo stati accusati di violare un articolo e concluso condannati per averne violato un altro. Ormai è definitiva e siamo concentrati sul campo”.

Su Allegri e il nuovo ds: “L’allenatore è interpellato nelle scelte, siamo un gruppo di lavoro. La Juve è più di un singolo nome, abbiamo 126 anni di storia, milioni di tifosi, questa è la garanzia per il successo futuro della Juventus. Parliamo di continuo con l’allenatore, non c’è mai stato un veto da parte di Allegri e siamo sempre in accordo”. Sulla debacle di Empoli: “Quel che c’ha distratto era anche la delusione e la fatica di Siviglia, abbiamo sentito il contraccolpo di quella partita più che della sentenza”. Su Giuntoli: “Ho visto un toto nomi abbastanza importante e variegato. Abbiamo idee chiare, non è corretto commentarli prima di fine stagione”. Sul mercato: “Non possiamo dire se Di Maria e Rabiot ci saranno o no l’anno prossimo, sappiamo che i giocatori vogliono impegnarsi”.