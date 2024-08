Juventus, McKennie può rientrare nella rosa: dialogo con Thiago Motta, rinnovo non è un miraggio

Weston McKennie e la Juventus potrebbero andare verso una clamorosa riconciliazione, con tanto di rinnovo di contratto per lo statunitense. A rivelarlo è “La Gazzetta dello Sport”, che spiega come il centrocampista bianconero abbia avuto un faccia a faccia con l’allenatore Thiago Motta. Dopo mesi da separato in casa, con il giocatore che finora si è allenato in orari diversi rispetto a quelli dei compagni, adesso l’ipotesi di un nuovo accordo e di un reintegro in rosa non è più un miraggio. Addirittura McKennie potrebbe essere in panchina già lunedì sera, quando la Juventus ospiterà il Como nella prima giornata della Serie A 2024/2025.

Alla base della rottura, sviluppatasi già nella scorsa primavera, ci sono quelle che erano le esose pretese di McKennie e del suo entourage, con la richiesta di 4 milioni all’anno per il rinnovo di contratto rispetto agli attuali due e mezzo. Durante l’estate poi sono arrivati dei capricci non da poco, come la richiesta alzata a 5 milioni per concludere la trattativa che avrebbe portato il giocatore all’Aston Villa. Adesso però sembra svilupparsi un quadro simile allo scorso anno, quando per esigenze di rosa McKennie tornò ad avere un ruolo importante nello scacchiere di Allegri. Chissà che anche Thiago Motta non abbia visto nello statunitense una parziale soluzione ad alcuni dei problemi della Juventus.