Juventus, Mauro: “Lukaku? Meglio tenere Vlahovic e dare un gioco organizzato”

Massimo Mauro ha detto la sua sul mercato della Juventus e sulla possibilità di vendere Vlahovic al Psg per portare Lukaku in bianconero: “Fossi un dirigente della Juventus terrei Vlahovic. Ha più futuro di Lukaku anche perché è più giovane. E poi non acquisterei giocatori che hanno detto di non voler mai vestire la maglia bianconera. La scelta poi spetta alla società. Io darei un’altra chance a Vlahovic cercando di far giocare la squadra in sua funzione. Alla fine ha segnato 14 gol in 42 partite. La colpa non può essere tutta sua”.