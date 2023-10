Psg, Al-Khelaifi: “Nuove basi, serve tempo ma siamo sulla strada giusta”

Intervistato da El Parisien, il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi prova a infondere serenità all’ambiente nonostante l’avvio di stagione davvero complicato tra campionato e Champions League. “Sono arrivati cambiamenti epocali ma positivi durante l’estate – spiega il numero uno del club – Sappiamo di essere sulla strada giusta, però serve tempo per far crescere quella che è una squadra molto giovane. I giocatori hanno già mostrato alcuni lampi di brillantezza, non dobbiamo esagerare perchè stiamo costruendo nuove basi. Servono determinazione perseveranza.”