Juventus-Lecce, i convocati di Allegri: riposo per Rabiot

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha convocato 24 giocatori per l’impegno casalingo di stasera contro il Lecce, in occasione della trentatreesima giornata di Serie A. Si rivede Angel Di Maria tra i disponibili dopo il forfait di Bologna. Disponibile anche Moise Kean, che rappresenterà un’opzione in più per l’attacco. Assente invece Adrien Rabiot. Un semplice turno di riposo per il francese, come preannunciato dal tecnico Allegri nella conferenza stampa della vigilia.

I convocati

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Miretti, Paredes, Fagioli.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Soule, Iling-Junior.