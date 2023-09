Juventus-Lazio, Sarri: “Emozione tornare a Torino? Non tanto, molto meno rispetto a Napoli”

“Emozione quando torno qui a Torino? Non più di tanto, sinceramente la provo a Napoli. Qui ci sono stato solamente una stagione, metà a porte chiuse. Non è stata un’esperienza lunga, ho molte meno emozioni qui rispetto a Napoli”. Così Maurizio Sarri prima di Juventus-Lazio rispondendo a Dazn sulle emozioni che prova quando torna a Torino, dove ha vinto nel 2019/2020 il suo unico scudetto in Serie A.